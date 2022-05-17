مدبولي: الدولة تعمل على قدم وساق لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربى، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

وفي بداية اللقاء، رحب مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" لعام ۲۰۲۲، الذي يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية"، يوم ۱۸ مايو ٢٠٢٢ في القاهرة.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر، فضلا عما سيتطرق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار، والإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مصر، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما أعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية الحالية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

من جانبه، ثمن محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد على تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.

ولفت الصباح إلى متابعته للوضع في مصر ودعمه المتواصل لجهود الحكومة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الأزمات العالمية المتعاقبة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع هذه الأزمات بنجاح، واستطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها في ظل أصعب الأوقات.

وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي بأن الدولة دوماً حريصة على إطلاع المواطن المصري والعالم على حقائق الصورة وخطط العمل الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن الدولة تعمل على قدم وساق للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين، على الرغم من ضخامة التحديات وتسارع حدوثها، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار بذل مزيد من الجهود لدعم المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، بما في ذلك استمرارية إقامة منافذ بيع السلع لتوفيرها للمواطنين بأسعار أرخص من سعر السوق، للتخفيف من حدة غلاء الأسعار.

كما أعرب الإتربى عن شكره لرئيس الوزراء على هذا اللقاء، مشيدا بما تبذله الحكومة وحكومات الدول العربية لمواجهة هذه الظروف غير المسبوقة.