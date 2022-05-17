أخبار مصرية

السعودية: إطلاق أسرى الحوثيين دعما لجهود السلام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - أشار مجلس الوزراء السعودي إلى مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيرًا لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على الرغم من مشاركتهم في العمليات العدائية ضد أراضي المملكة.

وأكد خلال انعقاده برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المبادرة تأتي دعمًا للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة في اليمن وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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