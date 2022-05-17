نائب محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وشدد حبش، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء لعدد من قرى مركز ببا، لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة"، على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية، للوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.
وتفقد سير الأعمال الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة بقرى طحا البيشة وغياضة الغربية، والتى يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحى ضمن أكثر من 20 مشروعا يجرى تنفيذه فى القطاع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا.
وتابع مستجدات الموقف التنفيذى وسير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتفقد الأعمال المنفذة بمشروعات الصرف الصحى بقريتى السلطانى وغياضة الغربية، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصحى بوزارة الإسكان.
واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها ضمن أكثر من 40 مشروعًا جار العمل فيها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى.
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