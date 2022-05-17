فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص بحاملى البطاقات التموينية

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن عملية التسجيل إلكترونيا تأتى لمنع التكدس أمام مكاتب التموين، وفى إطار التيسير على المواطنين خاصة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن تسجيل أرقام التلفونات يأتى من أجل ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين فى إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشارت إلى أنه فى حال عدم وجود خط تليفون فى الأربع شركات باسم رب الأسرة عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذى يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية، مشيرة إلى أن خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر تتم كالتالى :

– الدخول إلى موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/.

– الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين – أقصى اليمين

– الضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى

– ادخل رقم بطاقة التموين الخضراء التى بين يديك والمكونة من 12 رقم – ستجد الرقم أسفل كلمة بطاقة الأسرة على البطاقة والتى يبدأ رقمها بـ 112

– تظهر أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومى الخاص بهم .

– بمجرد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص برب الأسرة.

– بعد إدخال رقم المحمول، يتم الضغط على كلمة إرسال الرقم السرى.

– تستلم الرقم السرى على المحمول الخاص بك خلال ثوانى.

-بمجرد استلام الرقم السرى تكون انتهت عملية التحديث.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد فترة تقديم أرقام التلفونات حتى 30 يونيو المقبل.