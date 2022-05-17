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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698389/رنا-رئيس-تشارك-محمد-كيلاني-أحدث-كيلباته-صور

تشارك الفنانة رنا رئيس، الفنان محمد كيلاني في أحدث كيلباته الغنائية، والتي يتم تصويرها حاليًا في دبي ومن المتوقع أن تحقق صدى واسع.

دوت الخليج يرصد مشاركة رنا رئيس لمحمد كيلاني في أحدث كيلباته.

محمد كيلاني يتألق في الآنسة فرح

يعرض لمحمد كيلاني مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس من الأحد إلى الخميس، عبر شاشة قناة mbc4، في تمام التاسعة مساًء بتوقيت مكة المكرمة ، والثامنة بتوقيت القاهرة، لكن يذاع العرض الأول من الحلقة قبلها بيوم على منصة شاهد الإلكترونية.

يعد مسلسل “الأنسة فرح” من بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، تامر فرج أحمد مجدي، محمد كيلاني، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، والعمل كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

رنا رئيس تستعد لتصوير موضوع عائلي 2

فيما تستعد الفنانة رنا رئيس، لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «موضوع عائلي»، الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه على أحد المنصات نهاية العام الماضي، وطالب الجمهور باستكمال القصة في جزء جديد.

وقالت رنا رئيس خلال لقائها في برنامج MBCTrending،: تفاجأت جدا من ردود الفعل على المسلسل وأسعدتني بالرغم من أني كنت متحمسة للعمل، لكن كنت في نفس الوقت خائفة لعدم تقديمي نوعية أعمال الكوميديا الخفيفة في السابق

وردا على سؤال عن سبب إقبال الجمهور على المسلسل في رأيها قالت: "هذا النوع من القصص لا يقدم كثيرا في الوقت الحالي والناس متشوقون له، وأنا أشعر بأني في يد أمينة مع المخرج أحمد الجندي، وأتعلم الكثير من ماجد الكدواني، والشيء الحقيقي يصل للناس لأنه من القلب".

وحول تطور شخصية سارة التي قدمتها في الجزء الأول من «موضوع عائلي»قالت: "الشخصية كانت فاقدة لوجود الأب وأيضا جدها بعد وفاته في المرحلة الاولى، والعمل انتهى بعثورها على والدها الذي كانت تتمنى أن تحتضنه وسامحته، وفي المرحلة التالية نتابع كيف ستتاعيش مع الوضع الجديد بعدما حصلت على الشيء الذي كان ينقصها".

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي وسماء إبراهيم ومحمد رضوان، من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي.