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/698387/مصطفي-سالم-يفتح-النار-على-وزارة-الصحة-مستشفيات-سوهاج-تعانى-من-نقص-شديد-فى-أسرة-العناية-المركزة-وحضانات-الأطفال

05:25 م - الثلاثاء 17 مايو 2022

طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج وزارة الصحة بتوضيح الموقف التنفيذى و الخطة الزمنية ورؤية وزارة الصحة فى مشروعات تطوير مستشفيات محافظة سوهاج والتي وصل العمل فى بعضها إلى 7 سنوات سابقة دون الانتهاء منها، موضحا أن هناك 9 مستشفيات يجري بها العمل بالتوازي بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن مستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة والجهات التابعة لها وأيضا المستشفى الجامعي تعانى من نقص شديد فى أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي مما كان سببا فى تأزم الوضع الصحي للعديد من المواطنين المرضى بسبب عدم توافر الانقاز الطبي المناسب واننا كنواب نتلقى استغاثات يوميا من المواطنين بسبب هذا القصور فى الوضع الطبي والصحي.

مصطفي سالم: مستشفيات سوهاج تعانى من نقص شديد فى أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال

جاء ذلك على هامش مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها حيث طالب النائب مصطفى سالم خلال المناقشة توضيح للموقف التنفيذى للاعمال ب 9 مستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة و أيضا موقف وخطة الوزارة ورؤيتها فى تلبية احتياجات المحافظة من أسرة العناية المركزة بمختلف تخصصاتها و حضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي.

وأضاف سالم: أننا كنواب نتعرض لمواقف أنسانية عديدة حال احتياج أى مريض لغرفة عناية مركزة أو جهاز للغسيل الكلوي أو حضانات الأطفال فى ظل عدم وضوح الرؤية للمدى الزمنى للانتهاء من مشروعات تطوير واعادة بناء و تأهيل غالبية مستشفيات سوهاج مطالبا المسؤلين بوزارة الصحة بضرورة توضيح الموقف بشكل رسمي أمام لجنة الخطة والموازنة لبحث أسباب التأخير فى تنفيذ هذة المشروعات ورؤية وخطة الوزارة المستقبلية لحل هذة المشكلات.

من جهة أخرى قال الدكتور محمد نوح مدير عام التخطيط بوزارة الصحة: أن الوزارة سوف تجهز غدا ملفا كاملا يشمل الرد على كل هذة التساؤلات بما فى ذلك خطة ورؤية الوزارة فيما يخص مشروعاتها بمحافظة سوهاج والموقف التنفيذى لها ونسب التنفيذ بكل مشروع وكذلك موقف أسرة العناية المركزة و وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وتوضيح للمشكلات الحلول لها مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تشهد اليوم زيارة للجنة وزارية على اعلى مستوى لاعداد تقرير مفصل عن الوضع الطبي والصحى بالمحافظة وسوف يتم ارسالة فور الانتهاء منة للجنة.

وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن كل ما جاء بكلمة نائب سوهاج مصطفي سالم خلال الجلسة صحيح وأن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة مهتم بالوضع الطبي في سوهاج وانة خلال اجتماعين متتاليين بقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها أكد على ضرورة الاهتمام بمحافظة سوهاج وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بها وأن لجنة الوزارة المشار إليها والتى تزور سوهاج اليوم كانت بتوجيهات وزارية للوقوف على الوضع بشكل واضح وبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج مشيرا الى أن المحافظة فى حاجة فعلية لاسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال كما أوضح النائب مصطفي سالم خلال كلمتة وستعمل الوزارة علي حل المشكلة .