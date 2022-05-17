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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698386/وزير-البترول-يفتتح-المعرض-الثالث-لكفاءة-الطاقة-بقطاع-البترول

دوت الخليج

وأعلن الملا خلال كلمته الافتتاحية أن الوزارة تتبنى سياسة لكفاءة الطاقة فى أنشطة قطاع البترول بأهداف سنوية محددة من أجل الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها.

وأضاف الملا أن المؤتمر فى نسخته الثالثة يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء واستعراض أفضل الممارسات التى نجحت فى رفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة فى ظل التحديات المتوالية التى يواجهها العالم، وأن المؤتمر يهدف لوضع خارطة طريق بأهداف محددة فى هذا المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح الملا أن تحديات جائحة كورونا أثرت على مجالات الأعمال المختلفة ووضعتها فى اختبارات صعبة وهو ما يمثل إشارة تحذير مما قد يحدث اذا لم يتم إعطاء تحديات تغير المناخ الاهتمام الكافى، خاصة أن الارتفاعات الكبيرة فى درجات الحرارة قد تؤدى لحدوث أوبئة وأضرار أكبر لكافة القطاعات.

وأكد الملا أن الوزارة تعمل باستمرار منذ سنوات على مواجهة التغير المناخى وخفض الانبعاثات على العديد من المناحى فى مقدمتها تنويع مزيج الطاقة المستهلكة وزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأحفورى الأنظف.

وأوضح أن تحقيق كفاءة استخدام الطاقة يعد أحد أهم مجالات مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ تطبيقه عام 2016 ، حيث تم تخصيص برنامج عمل لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع كعنصر هام فى جهود بناء قطاع قوى ومستدام كما أنها تعد الحل الأفضل لخفض التكاليف وتحسين الربحية علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية ، حيث تم تحقيق عدة نجاحات فى ضوء تنفيذ هذا البرنامج تمثلت فى تحقيق وفورات كبيرة نتيجة رفع معدلات كفاءة استخدام الطاقة بالإضافة إلى تطبيق عدد من كبير برامج تدريب وبناء القدرات للعاملين فى مجال كفاءة الطاقة حتى أصبحت جزءا من ثقافة القطاع .

ووجه الوزير الشكر للشركاء الأجانب بقطاع البترول لمساهمتهم الجوهرية خلال السنوات الماضية فى المشروعات المتعلقة بكفاءة الطاقة ومعاونة القطاع فى بلوغ أهدافها.

وأكد الملا اعتزام القطاع الاستمرار فى الاستثمار فى فرص كفاءة استخدام الطاقة بما يعزز من جاهزية القطاع للتعامل مع أى تحديات وأن يخطو نحو مستقبل مستدام على الجانب البيئى فالقطاع ينبغى أن يقوم بتطويع كفاءة الطاقة والموارد فى ظل التوجه العالمى نحو مستقبل منخفض الكربون ، مؤكداً أن الدول التى ستهتم بالاستثمار فى تحسين كفاءة الطاقة وتحويل مزيج الطاقة المستهلكة ستحظى بمرونة أكبر مستقبلاً على المستوى الاقتصادى وفى مجالات الطاقة والمناخ . كما أن هناك ضرورة لتبنى الشركات باعتبارها دعائم النشاط الاقتصادى ممارسات أكثر استدامة حتى تمهد الطريق لمستقبل أخضر لمصر والمنطقة.

ومن جانبه أكد كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى فى مصر على أهمية هذا المؤتمر الذى يلقى الضوء على مجال تحسين كفاءة الطاقة فى ظل الاهتمام العالمى بمواجهة تغير المناخ ، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تعمل على تطبيق برامج ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة وأن هناك تعاون بين الاتحاد الأوروبى مع وزارة البترول المصرية فى هذا المجال ، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم مشروعات القطاع فنياً ومالياً فى مجالات توصيل الغاز للمنازل ومصفاة تكرير السويس وبرامج التدريب فى مجال تحسين كفاءة الطاقة ، وتطبيق سياسات كفاءة استخدام الطاقة فى كافة المقرات ومشروعات القطاع مؤكداً على رغبة الاتحاد فى تعزيز الشراكة والتعاون مع مصر فى مجالات خفض الانبعاثات وتعزيز استخدام الهيدروجين وذلك فى إطار الاستعداد لتوقيع اتفاقية بمنطقة البحر المتوسط فى التوسع فى مجال الهيدروجين .

وزير البترول يفتتح المعرض الثالث لكفءة الطاقة بقطاع البترول

وسلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب الافتتاح جوائز التميز فى كفاءة الطاقة لرؤساء الشركات الفائزة وهى على الترتيب شركة موبكو فى المرتبة الأولى وشركة رشيد للبترول فى المرتبة الثانية ثم شركة بترول أبوقير وشركة بدر الدين للبترول ، كما سلم جوائز التميز لكوادر من برنامج تدريب الإدارة الوسطى على مجهوداتهم فى مجال تحسين كفاءة الطاقة.

كما تقدم الوزير بالشكر للجنة المنظمة للمؤتمر والمهندس أحمد عبد ربه المشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة على مجهوداتهم فى تنظيم هذا المؤتمر وقام بتكريمه خلال مراسم الافتتاح.

وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام الوزير بافتتاح المعرض المصاحب وتفقد الأجنحة المشاركة حيث يضم 18 جناحاً لشركات ومؤسسات مصرية وعالمية لاستعراض أحدث التقنيات والخدمات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة.