انت الان تتابع تفاصيل خبر خلاف بين النائب إيهاب منصور ووزيرة التخطيط في اجتماع "الخطة والموازنة" بشأن فرص العمل المتاحة في الصناعة والزراعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698384/خلاف-بين-النائب-إيهاب-منصور-ووزيرة-التخطيط-في-اجتماع-الخطة-والموازنة--بشأن-فرص-العمل-المتاحة-في-الصناعة-والزراعة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، سجالا بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حول فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد.

دوت الخليج النائب إيهاب منصور: فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة تقل حسب البيانات.. والوزيرة: زادت وعندي بيانات وطرح النائب إيهاب منصور، خلال الاجتماع، تساؤلات عديدة، منها: أين خلق فرص عمل فى قطاعي الزراعة والصناعة لأن فرص العمل بهما تقل، وهما قطاعان يوفران عملة صعبة سواء بالتصدير أو تقليل الاستيراد. وفي المقابل ردت الوزيرة بأن "فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة زادت" ولم تقل، مما دفع النائب إيهاب منصور لمقاطعتها قائلا: "مش صحيح اللى بتقوليه"، لترد الوزيرة مرة أخرى قائلة: "عندي بيانات وهبعتهالك". رد النائب إيهاب منصور بدوره: وأنا عندى بيانات. وتسائل “منصور” كذلك: أين الإصلاح الإدارى ودعم قطاعات الرقابة، وأين تطبيق حقوق ذوي الإعاقة على أرض الواقع؟ وأضاف “عضو مجلس النواب” : لابد من وضع خطة واضحة متوسطة المدى، ودعم برنامج حياة كريمة بخبراء للرقابة وتقليل المصاريف وسرعة الإنجاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلاف بين النائب إيهاب منصور ووزيرة التخطيط في اجتماع "الخطة والموازنة" بشأن فرص العمل المتاحة في الصناعة والزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.