انت الان تتابع تفاصيل خبر أفلام وحلقات نقاشية وحفلات استقبال.. أنشطة مكثفة للسينما العربية بمهرجان كان السينمائي الدورة 75 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698381/أفلام-وحلقات-نقاشية-وحفلات-استقبال-أنشطة-مكثفة-للسينما-العربية-بمهرجان-كان-السينمائي-الدورة-75

ينطلق مركز السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 وذلك للعام الثامن على التوالي ويتضمن الكثير من الأنشطة.

دوت الخليج يرصد أنشطة مركز السينما العربية بمهرجان كان السينمائي

مركز السينما العربية مهرجان كان السينمائي

تتنوع أنشطة مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بين عروض الأفلام وحلقات نقاشية وتوزيع الجوائز وحفلات استقبال.

ويشارك في هذه الأنشطة المكثفة والمتنوعة مركز السينما العربية و14 من شركائه بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية وهم السينما العراقية من العراق، وتيليسكوب فيلم من أميركا، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالأردن، وفيلم كلينك من مصر، وشبكة راديو وتلفزيون العرب من السعودية، وفيلم لاب: فلسطين من فلسطين.

بالإضافة إلى مهرجان الجونة السينمائي من مصر، ومهرجان طرابلس للأفلام من لبنان، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي من مصر، ومؤسسة IEFTA من موناكو، وشركة Lagoonie Film Production من مصر، ومؤسسة NEOM من السعودية، وموقع THE FILM VERDICT من أميركا، وشركة THE IMAGINARIUM من الأردن.

مهرجان كان السينمائي الدورة 75

ومن المقرر أن يكشف مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية، بعد أن أعلن عن المرشحين لها وذلك وبالتوازي مع حفل توزيع الجوائز، سيقدم مركز السينما العربية جائزة الإنجاز النقدي لناقدين أحدهما عربي والآخر من خارج العالم العربي وتأتي الجائزة تقديراً لمسيرة الاثنين في النقد السينمائي.

وسيكشف مركز السينما العربية أيضًا العدد الجديد من مجلة السينما العربية، التي تضم قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي، بجانب إطلاق حملة تحتفي بـ75 عاماً من السينما الفلسطينية، والاحتفاء بسينما المرأة.

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ومن جانبها مؤسسة IEFTA تنظم عروض أفلام تسلط الضوء على اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، فيأتي العرض الأول يوم السبت 21 مايو والعرض الثاني يوم الأحد 22 مايو ويتبع هذه العروض نقاش مفتوح مع مخرجي الأفلام وممثلي الأمم المتحدة.

كما يشارك المنتج والسيناريست محمد حفظي ضمن حلقة نقاشية عن السينما العربية ينظمها المجلس السعودي للأفلام يوم 21 مايو بجانب المؤلف أيمن خوجة والمنتج والمخرج والمؤلف لطفي ناثان، ويدير الحلقة النقاشية المحللة السينمائية ليز شاكلتون.