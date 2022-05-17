موعد اختبارات الناشئين 2022

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - أعلن عدد من أندية الدوري المصري عن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين، من أجل قبول لاعبين جدد ينضمون لفرق الأعمار السنية في النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويصب الكثير من الأندية تركيزهم على اجراء اختبارات اللاعبين الناشئين بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، وذلك لمنح الطلاب فرصة عدم التفريط التركيز في المهام الدراسية والتفرغ للرياضة.

موعد اختبارات الزمالك

نادي الزمالك أعلن عن فتح باب اختبارات الناشئين في محافظة القاهرة وبعض المحافظات بدايًة من شهر يونيو المقبل، كما أوضح تامر عبد الحميد مدير قطاع التخطيط والتطوير، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان رسميًا عن الأيام.

وأشار عبد الحميد إلى أن نادي الزمالك يأمل في الاستفادة من الاختبارات بأكبر عدد من المواهب التي ستشارك والتي ستكون قادرة على تدعيم صفوف الأعمار المختلفة للفريق.

موعد اختبارات إنبي

وفي الوقت ذاته قرر مسؤولي نادي إنبي انطلاق مرحلة الاختبارات في الأندية بدايةً من يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من مايو، على أن تقام تلك الاختبارات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد اختبارات سيراميكا كليوباترا

أما نادي سيراميكا كليوباترا فقد أعلن عن بد انطلاق اختبارات الناشئين 2022 الخارجية بداية شهر الجاري المقبل، كما كشف مسؤولي النادي عن تواجدهم في محافظة البحيرة يوم الخامس من مايو الجاري.

ومن المقرر أن تستكمل الاختبارات في كافة محافظات مصر حتى شهر أغسطس المقبل، نظير استمارة قدرها 60 جنيه للمتقدم.

وكشف نادي سيراميكا عن الأعمار السنية المطلوبة في الاختبارات، وهم:- 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

موعد اختبارات المصري

واستقر نادي المصري على يوم السبت المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري، موعدًا لبدء اختبارات الناشئين للموسم الجديد، كما تقرر أن تقام الاختبارات على ملعب النادي الإجتماعي.

موعد اختبارات المقاولون العرب

وقرر نادي المقاولون العرب وأحد أشهر الأندية في قطاعات الناشئين على أن تقام الاختبارات بدايًة من السبت المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري، بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وتحددت أيام الاختبار لتكون على النحو التالي: السبت والاثنين والأربعاء مواليد: 2010، 2011، 2012، 2013، 2010، أما الأحد، الثلاثاء، الخميس، اختبارات مواليد: 2005، 2006، 2007، 2008، 2009.