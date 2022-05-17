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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698379/تعدوا-على-أرضها-الداخلية-تكشف-ملابسات-فيديو-متداول-لسيدة-تستغيث-من-أقاربها-في-المحلة

كشفت أجهزة الأمن لغز فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الأجتماعي على نطاق واسع خلال اليومين السابقين، ويظهر في الفيديو السيدة وابنتها يستغيثان بالمسؤولين من أقاربهما ، الذين تعدوا على قطعة أرض زراعية ملكها، ويتضمن الفيديو قول السيدة: "طردوني من أرضي وقالولي هندفنك فيها".

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بالفحص تمكنت الشرطة من تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بالقاهرة وموطنها الأصلى إحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة، بمحافظة الغربية، واتضح سابقة قيامها وكريمتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالغربية بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالإستيلاء على الأرض الزراعية خاصتهما والكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وتهديدهما بالإيذاء.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لسيدة تستغيث من أقاربها في المحلة

وعند انتقال القوات لمحل البلاغ والتقابل معهما، رفضت السيدتين سؤالهن أو إتخاذ ثمة إجراءات قانونية لحين ضبط المشكو فى حقهم.. وتبين وجود خلافات عائليه بين الشاكية وبين نجل شقيقها (مزارع، مقيم بذات الناحية) على ميراث قطعة أرض زراعية كائنه بذات الناحية، وظهرا بمقطع الفيديو المشار إليه كوسيلة للضغط على الأخير لتسليمها الأرض محل الخلاف.