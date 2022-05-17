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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698378/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-نبيل-عسكر-بشأن-إهدار-المال-العام-برصف-طريق-أبو-كبير-طوخ-بالشرقية-غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا، لمناقشة عدة طلبات إحاطة مقدمة من النائب نبيل عسكر.

دوت الخليج

محلية النواب تناقش طلب النائب نبيل عسكر بشأن إهدار المال العام برصف طريق أبو كبير طوخ بالشرقية.. غدا

حيث جاءت طلبات الإحاطة كالتالي:

الأول: توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع - قرية هربيط - مركز أبو كبير- محافظة الشرقية، والتي تم حفرها لتوصيل الغاز الطبيعي بالرغم من رصف بعض الشوارع حديثاً منذ عام ونصف، مما يعُد إهداراً للمال العام.

الثاني: إهدار المال العام برصف طريق أبو كبير طوخ (شارع الحرية)، وقيام الشركة المنفذة (عمر للمقاولات) بتنفيذ أعمال الرصف بالمخالفة للمواصفات والمعايير الفنية المُتبعة في هذا الشأن، وبدون كشط الطبقة القديمة، مما أدى إلى هبوط محلات ومنازل المواطنين، فضلاً عن مخالفة أعمال الرصف التى تم تنفيذها بشارع عبدالعزيز، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

البرلمان يحيل 3 قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس، الأسبوع الماضي، ثلاث قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022. (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)