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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698376/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-فى-الدوري-المصري-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام غريمة التقيلدي النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 الجاري من الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قنواتon time sport.

ويلتقي نادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 41 نقطة، بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ويسعي الزمالك في مواصلت نغمة الأنتصارات، من أجل تحقيق لقب الدوري المصري، من غريمة التقليدي النادي الأهلي والذي يقع فى المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

بيراميدز 39 نقطة

الأهلي 33 نقطة

سموحة 33 نقطة

فيوتشر 28 نقطة

فاركو 27 نقطة

البنك الأهلي 24 نقطة

إنبي 24 نقطة

غزل المحلة 24 نقطة

طلائع الجيش 23 نقطة

سيراميكا كليوباترا 21 نقطة