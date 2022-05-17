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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698375/النائبة-سناء-السعيد-تتقدم-بطلب-لتفعيل-التسجيل-الإلكتروني-لبيانات-المستفيدين-من-بطاقات-التموين-لتفادي-الزحام

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين لتفعيل التسجيل الإلكتروني لبيانات المستفيدين من بطاقات التموين، مشيرة إلى أن هناك تكدس وزحام شديدين في مكاتب التموين على مستوى محافظة أسيوط.

دوت الخليج

النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب تفعيل التسجيل الإلكتروني لبيانات المستفيدين من بطاقات التموين لتفادي الزحام

وأشارت النائبة سناء السعيد، في طلب الإحاطة إلى أن ربط بطاقة التموين بخطوط التليفون المحمول، ينطوي على مشكلة بالنسبة للخطوط غير المسجلة بأسماء أصحابها الحقيقيين، والتي يشتريها البسطاء من غير الفروع الأصلية للشركات.

ولفتت عضو مجلس النواب، في هذا السياق إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي لإيقاف بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، نظرا لأن خطوط المحمول التي بحوزتهم غير متوافقة مع اسم المتقدم.