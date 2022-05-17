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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698373/موعد-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-2022-والقنوات-الناقلة

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أحد أقوى المنافسات الكروية في العالم، والذي يجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مباراته وهو طامحًا في تحقيق الكأس ذات الأذنين، بعد أن حصدها قبل عامين.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثامن والعشرين من مايو الجاري في باريس، وذلك حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تذاع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري في الوطن العربي للبطولة.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.