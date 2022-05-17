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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698370/نفسي-أشوفك-صلاح-عبد-الله-يوجه-رسالة-للزعيم-بمناسبة-عيد-ميلاده

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ 82 وعبر عن اشتياقه الشديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات شالهير انستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة تهنئة صلاح عبد الله للزعيم عادل إمام

رسالة صلاح عبد الله للزعيم

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: “طب بجد بقى ياواحشني نفسي أشوفك وأحضنك وأتصور معاك وأنا بقولك كل لحظة وحضرتك في أفضل صحة وأحسن حال وكل سنة وإنت حبيبنا وصاحبنا ونجمنا وعمنا #عادل_إمام”.

ومن الجدير بالذكر، أن اعتذرت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد للفنان القدير صلاح عبد الله بسبب إحدى التصريحات التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج «سابع سما» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية النهار.

سوء تفاهم بين ريهام سعيد وصلاح عبد الله

نشرت ريهام سعيد صورة لـ صلاح عبد الله عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الاعتذار واجب.. انا بعتذر لعمي و عمنا كلنا الفنان القدير صلاح عبد الله عما جاء عن لساني في برنامج سابع سما"

وتابعت: "عم صلاح وضح لي ان الاكونت الذي تم سبي من خلاله هو اكونت فيك و ليس له اي علاقه به.. انا اسفه يا عم صلاح بحيكً ”.

وكانت أوضحت ريهام سعيد أن تضايقت من صلاح عبد الله بعد أن سبها خلال إحدى أزماتها، قائلة: "بيغلط بسرعة مع أنه المفروض ناضج".

معلومات حول صلاح عبد الله

بدأ الفنان صلاح عبد الله مشواره الفني فعلياً عندما شارك في مسلسل “سنبل بعد المليون” عام 1987 وشارك بدور صغير لكنه كان مؤثر، لهجة وطريقة كلام صلاح عبد الله أضحكت الجماهير ومن أشهر أدواره بعد ذلك دوره في مسلسل “ذئاب الجبل” في عام 1992 ويعتبر من أهم الأدوار التي زادت من شهرته، ورغم موهبته إلا أنه أسندت إليه الأدوار الصغيرة في البداية مثل دوره في فيلم “يا مهلبية يا”، إلى أن قدم دور أكبر في فيلم “الرغبة”، ثم فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” والذي يعتبر نقلة في حياة صلاح عبد الله الفنية وحصل من خلاله على عدة جوائز، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك.