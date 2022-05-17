الأعلى لتنظيم الإعلام يضيف كودا جديدا لضوابط أخبار الجريمة والتحقيقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:22 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 108 (تابع)، الصادر في 16 مايو 2022، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشريع رقم 22 لسنة 2022، بشأن تعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والاعلامي والاعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وجاء في تشريع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المادة الأولى: "يضاف كود جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والاعلامي والاعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد). ويسمى كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات.

وجاء في الكود الالتزام بالاعتدال والحياد والموضوعية في نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.