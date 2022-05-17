سفير الصين بالقاهرة: ملتقى التوظيف حقق التكامل الاقتصادى مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشيان، أن افتتاح الملتقى التوظيفى الصينى الثالث، الذى عقد اليوم بجامعة قناة السويس، هو إجراء عملى وملموس لتحقيق رؤية الرئيسين المصرى والصينى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين، والتعاون بين الشعبين الصديقين، وهو فرصة لخدمة المجتمع المحلى.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الملتقى التوظيفى الصينى الذى نظمه معهد "كونفوشيوس" وشارك به أكثر من 25 شركة صينية عاملة فى مصر لتوفير فرص عمل لطلاب وخريجى جامعة قناة السويس.

وأعرب السفير الصينى - وفقا لبيان الجامعة - عن سروره بحضور الدورة الثالثة للملتقى، معبرا عن شكره لمعهد كونفوشيوس ولرئيس الجامعة، ورئيس غرفة التجارة الصينية فى مصر، مشيرا إلى أن الملتقى خلال دورتين سابقتين قام بتوفير ألف فرصة عمل للشباب المصرى بالشركات الصينية، واليوم يوفر 300 فرصة جديدة.

وقال إن الملتقى يعد منصة للشركات الصينية الاستثمارية العاملة فى مصر لجذب الكفاءات المتميزة فى مجالات الطب والهندسة والبناء والزراعة والتجارة والحاسبات والتكنولوجيا التطبيقية، واللغات، ويوفر فرص العمل والتدريب فى هذه الشركات ما بين المهندسين ومسئولى تخطيط الإنتاج، والإداريين، ومسئولى المبيعات والمشتريات، والموارد البشرية، والمحاسبين، والكيميائيين، والمترجمين، وغيرها من المهن التى يتيحها سوق العمل

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، الدكتور ناصر مندور، أن التعاون المصرى الصينى له تاريخ عريق ومشرف بين الجانبين، موضحا أن جامعة قناة السويس تعد من أوائل الجامعات المصرية التى عقدت تعاونا وتبادلا فى مختلف المجالات مع الجانب الصينى، مشيرا إلى أن الطلاب الوافدين من الصين ويدرسون بالجامعة أحدثوا زخما داخلها.

بدوره، أوضح المدير التنفيذى للمعهد وعميد كلية الألسن، الدكتور حسن رجب، أن معهد "كونفوشيوس" يسعى دائما لتنمية مهارات وبناء منصة ثنائية للتبادل بين الشباب والشركات الصينية، لتمكين أبنائنا الطلاب والخريجين من العثور على فرص العمل والتدريب المناسبة لهم، راجيا التوفيق للطلاب والشركات.