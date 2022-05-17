تواصل أعمال توريد القمح فى محافظتى دمياط والغربية

جدة - نرمين السيد - ففى دمياط، قال على الغزاوى وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن إجمالى ما تم توريده للشون والصوامع منذ بدء أعمال التوريد بلغ حتى الآن ما يقرب من 22 ألفا و500 طن قمح بمعدلات توريد غير مسبوقة.

وأوضح الغزاوى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المساحة المزروعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة هذا العام بلغت 30 ألفا و170 فدانا بزيادة عن المساحة المستهدفة والمساحة المزروعة الموسم السابق بما يقارب ألفين فدان.

وأكد أنه تم الالتزام باتباع السياسة الصنفية من الأصناف جيزة 171 والصنف مصر3 وسدس14 وهذه الأصناف عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض، منوهًا بأن المحافظ الدكتورة منال عوض قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع القطاعات المعنية لاستلام القمح وتم تجهيز 9 شون وهناجر لاستقبال توريدات القمح.

وفى الغربية، قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه تم توريد 68 ألفا و40 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

وأضاف أبو هاشم أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 246 ألف طن.

وطالب المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، وذلك فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ووجه بضرورة متابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، والعمل على رصد أية مخالفات متعلقة باحتكار محصول القمح أو تعوق أعمال التوريد، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الحرص على تطبيق أحكام القانون وتحويل المخالفات للجهات المختصة للتحقيق.