الكشف على 755 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى، أن القوافل التى تقوم بها الجامعة تأتى وفقاً لخطة وجدول زمنى محدد، وتأكيدًا على الدور المجتمعى للجامعة.
بدوره، أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ (755) حالة منها: باطنة ورمد وعظام ونساء وتوليد وجلدية وحالات نفسية وعصبية وأطفال.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة وزعت أيضا مطبوعات التوعية باخطار مواد الإدمان المختلفة لتوعية الشباب من سوء استخدام الأدوية ومواد الإدمان كما تم الكشف على 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تحويل الحالات إلى مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة.
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