القابضة للمطارات وشركاتها تعلن نتائج انتخابات اللجان النقابية

جدة - نرمين السيد - شهدت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة انتخابات تمثيل العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية النقابة الفرعية للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة والتى تتبع للنقابة العامة لأعمال النقل الجوى.





حيث تم ترشيح عدد من السادة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتم الاختيار بينهم عن طريق انتخابات تشرف عليها جهات قضائية لاختيار رئيس وعدد من الأعضاء لتمثيل العاملين لدورة انتخابية تمتد لـ 4 سنوات من 2022 وحتى 2026، وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن الانتخابات النقابية من أهم الأنشطة التى تضمن التواصل الفعال بين العاملين والإدارة العليا وتضمن حقوق العاملين وترسى حقوق الديمقراطية.

وأسفرت انتخابات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن فوز بعضوية اللجنة النقابية:

• بهاء صلاح

• رانيا الدهان

• شريف درة

• محمد عبد المنعم

• محمد عبد المحسن

• محمد عماد

• محمود كربل

• مروة هيبة

تعادل كلا من هانى محى وأحمد سليم عن منصب الرئيس.

بينما اسفرت انتخابات شركة ميناء القاهرة الجوى عن فوز بعضوية اللجنة النقابية:

• أحمد حلمى

• جمال حسين

• أحمد عواد

• أشرف عبد الله

• إسلام أنور

• وائل فكرى

• عمر طلحة

• عمرو طه

• خالد عزب

• عبد الستار السيد

وفازت برئاسة النقابة فاطمة عبد الرسول.

وفازت كلا من شيرين عبد الله عاشور ومحمد عبد الوهاب بعضوية مجلس الإدارة.

وفى الشركة المصرية للمطارات فاز تامر دياب برئاسة اللجنة النقابية وفاز محمد مطراوى السيد وأحمد كمال سليمان بعضوية مجلس الإدارة ولم يتم حسم فوز باقى أعضاء اللجنة النقابية.

وفى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فاز هشام وفائى برئاسة النقابة وفاز بعضوية اللجنة النقابية:

• حسام سعيد.

• إيهاب حمدى.

• عمرو نور.

• محمد عبد المحسن.

• محمد سيد.

• أحمد عزت.

• هادى على.

• محمد فريد.

• محمد زلط.

بينما أسفرت انتخابات شركة تكنولوجيا معلومات الطيران عن فوز أسامة عبد الغفار أباظة برئاسة اللجنة النقابية وفاز أحمد حسين وهانى عمر بعضوية مجلس الإدارة.

و فاز بعضوية اللجنة النقابية:

• أحمد حسين.

• عمرو سالم.

• أحمد عبد المنعم.

• مصطفى سمير.

• محمد عبد السلام.

• وحيد عبد المولى.

• وليد عبد الحفيظ.

و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الفائزين متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى مهمتهم وخدمة العاملين على أكمل وجه.