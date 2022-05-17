انطلاق المؤتمر الطبى الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى انطلاق المؤتمر، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الخبراء الدوليين والشخصيات البارزة، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، راعى المؤتمر، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، المشرف العام على المؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

وبحضور العديد من نواب رؤساء هيئات الصحة، وممثلى وزارة الصحة والسكان، وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الموقر، وممثلين عن المجتمع المدنى، والتخصصات المعنية بما يشمل الأطباء والصيادلة والتمريض والاستشاريين، بالإضافة إلى أهم أفراد شركات صناعة الأدوية التى تعنى بمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الهيئة تستهدف تبنى استراتيجية واضحة مبنية على أسس علمية للحد من مقاومة المضادات الحيوية عن طريق زيادة الوعى بظاهرة مقاومة المضادات الحيوية وفهمها وتعزيز الترصد والبحث وتخفيض معدلات الإصابة بعدوى الالتهابات واستعمال أدوية المضادات الحيوية على الوجه الأمثل، وضمان استدامة الاستثمار فى مجال مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

وأوضح السبكى، أن الاستراتيجية مبنية على تضافر جهود الهيئات والشركات المعنية بمجال الرعاية الصحية سواء بالقطاع الحكومى أو الخاص من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرها من التخصصات كالبيئة والزراعة للوصول إلى صحة أفضل، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر من التهديدات العالمية العشرة الرئيسية للصحة العامة التى تواجه البشرية، والتى تتسبب بشكل مباشر فى وفاة 1,270 مليون شخص سنويًا، بينما تتسبب بشكل غير مباشر فى وفاة 5 مليون شخص سنويًا، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا عالميًا للصحة والتنمية، وتعد إساءة استخدام المضادات الحيوية، والإفراط فى استعمالها، المحركين الرئيسيين لظهور الميكروبات المقاومة للأدوية.

وأضاف، أن مقاومة المضادات الحيوية مشكلة معقدة، بما تؤديه من تمديد فترة إقامة المريض فى المستشفى، وارتفاع التكاليف الطبية حسب تقديرات البنك الدولى لأكثر من 30%، وزيادة معدل الوفيات، متابعًا أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة القطاعات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم تفاقم الأزمة وتقليل مقاومة المضادات الحيوية، وتعزيز جوانب الابتكار، وزيادة الاستثمارات فى إجراء البحوث العملية، والاضطلاع بأنشطة البحث والتطوير فيما يتعلق باستحداث أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص مضادة للميكروبات ومكافحة العدوى.

ودعا الدكتور أحمد السبكى، إلى مشاركة جميع الجهات بالدولة، لضبط استخدام الدواء بشكل آمن وفعال، حيث سجلت مصر ارتفاع كبير فى تكلفة العلاج كأحد مقومات الإنفاق الصحى المصرى، والتى بلغت حوالى 34%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كبير يجب أن نتعامل معه بشكل من الحرص لخفضه للمعدلات الطبيعية.

ولفت، إلى إشادة الأمم المتحدة بالدور الذى لعبته الهيئة العامة للرعاية الصحية فى استضافة "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بمشاركة الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبرعاية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، والتى تضمن الالتزام بضوابط عديدة لحوكمة استخدام الدواء بشكل عام، وترشيد استخدام المضادات الحيوية بشكل خاص، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية.

ونوه السبكى، بأن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات تتعلق بكيفية المساعدة فى ترشيد استخدام المضادات الحيوية، ومنع ظهور الكائنات المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة، وإدارة مكافحة العدوى والوقاية منها بفعالية، كجزء من أهداف سلامة المرضى وتحسين الجودة فى مكافحة العدوى.

وتابع، أن المؤتمر اليوم يعد أحد قنوات التواصل المهمة والفعالة مع الفرق الطبية، ومنهم العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لإثراء معرفة ومهارات الأطباء لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الطبية الحقيقية فى مكافحة مضادات الميكروبات؛ والذى ينعكس إيجابًا على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، ويؤدى إلى خفض تكلفة الأدوية والرعاية الطبية.

ومن جانبه، دعا د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته بالمؤتمر الطبى الأول للاستخدام الأمثل المضادات الحيوية ومكافحة العدوى، إلى تكاتف الجهود لمجابهة سوء استخدام المضادات الحيوية مؤكدًا أنه لا نكتفى فقط باستراتيجيات الترصد، لافتًا إلى أن مصر لديها إمكانات عظيمة وكوادر متميزة حيث قضت على البلهارسيا وشلل الأطفال الالتهاب الكبدى الوبائى، وأوضح أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داعِ قد يفقدها فاعليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسى، ومؤكدًا على الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب.

وأضاف د. محمد عوض تاج الدين، خلال كلمته، أن الدولة أدارت جائحة فيروس كورونا بحرفية شديدة، حيث توفير الرعاية الصحية فى كافة المستشفيات والجامعات، بالإضافة إلى وجود أطباء لديهم خبرة، وتوفير جميع اللقاحات المضادة للفيروس، والتى أثبتت فعاليتها فى مواجهة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الفيروسات تتحور لتعيش فترة أطول، وأنه من بين أكثر من 10 أمراض تسبب الوفاة على مستوى العالم، منها 4 أمراض متعلقة بالجهاز التنفسى، لذا من الضرورى الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية، ووضع خطوط عريضة فى كل تخصص طبى على غرار البروتوكول العلمى لفيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية فى جمهورية مصر العربية، أخلاقيات Health seeking behaviour، لافتة إلى أن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والأدوية مسئولية مشتركة ما بين الأفراد والأسر والعاملين الصحيين والإعلام والقطاع الخاص، لمنع تفاقم الأمراض وتقليل نسبة الوفيات الناتجة من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، لحماية الصحة والأمن الصحى والاستقرار الصحى والتنموى، وتحقيق حياة آمنة وكريمة.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، أن مصر إحدى السبع الدول المشاركة مع منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولى لتفيذ الخطة القومية بشأن التصدى لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية.

وتابعت، تشيد منظمة الصحة العالمية بمبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور الهيئات المختلفة والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلى الشعب، وقالت بأن المنظمة باللجنة التنسيقية لوضع استراتيجية وتعزيز الحوكمة والقيادة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتطوير وتنسيق سياسات شاملة متعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لافتة إلى الحرص على تطوير وتنفيذ الخطة خاصة بالإبتكار وإيجاد الحلول الناجعة باستخدام التكنولوجيا والبحث العلمى والتطوير.

وثمَّن الدكتور يسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر، التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، كونها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، أهم مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، معربًا عن فخره بالمساهمة المجتمعية لشركة فايزر مصر فى دعم نجاحات المشروع، وخاصة بعد ما حققه من إنجازات ونقلة نوعية للخدمات والرعاية الصحية بمصر.

وأثنى الدكتور يسرى نوار، على الطفرة التى حققتها المنظومة الصحية فى مصر، ونجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وقال: "نحرص على توثيق التعاون مع الحكومة المصرية والهيئات الكبرى الممثلة لها، بما يساهم فى تطوير المنظومة الصحية ويتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، للارتقاء بجودة حياه المواطن المصرى وتحسين معيشته."

*وعلى هامش فعاليات المؤتمر الطبى الأول للاستخدام الأمثل المضادات الحيوية ومكافحة العدوى ..*

أطلق الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة، لحوكمة استخدام الدواء بشكل آمن وفعال بشكل عام، وترشيد استخدام المضادات الحيوية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بشكل خاص، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية.

ودعا الدكتور أحمد السبكى، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلى الجهات المعنية بالرعاية الصحية من القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة على أعلى مستوى.

حيث شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم نجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ورفع كفاءة المنظومة الصحية فى مصر، والمساهمة فى بناء رعاية صحية وبنية معلوماتية كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، واستمرارية النهوض بها.

وأضاف، أن البروتوكول يشمل التعاون فى إطلاق مبادرات لتعزيز وعى المواطنين حول أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقليل مقاومة مضادات الميكروبات، ممثلة فى مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة، بما يسهم فى تقليل نسب الوفيات بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطن المصرى.

وتابع، أن البروتوكول يشمل التعاون فى تدريب ورفع كفاءة وإمكانات مقدمى الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى إطلاق عدة حملات ومبادرات توعوية حول الأمراض المختلفة، بما يتماشى مع حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطن المصرى، وحصوله على رعاية صحية آمنة وفعالة، كذلك ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بروتوكول التعاون مع شركة فايزر مصر، واصفًا إياها بأنها "شريك نجاح"، ومشيدًا بالمشاركة والمسئولية المجتمعية لشركة فايزر مصر، واستمرارية تعاونها لدعم نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتشجيع مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى بمصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن تكاتف الجهود سواء بين القطاع الحكومى والخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى هو أكبر ضمانة لنجاح جهود الدولة المصرية وحلم القيادة السياسية فى الوصول لحلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز وبأعلى معايير الجودة العالمية، وهو مؤشر للإصلاح الصحى الشامل فى مصر.

ومن جانبه، عبر الدكتور يسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر، عن سعادته بتواصل التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى إطار البروتوكول القائم بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فايزر مصر من خلال إطلاق وجه جديد من أوجه التعاون، وهو الحملة التوعوية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، وأكد على أهمية تكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات الدولة للنهوض بالقطاع الصحى المصرى فى إطار رؤية مصر 2030، وأشاد دكتور يسرى بالجهود المضنية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى شتى المجالات التى تهدف للرقى بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى.

وأكد دكتور نوار، على استراتيجية شركة فايزر فى مصر والتى تعمل على المساهمة فى تطوير قطاع الرعاية الصحية والأدوية من خلال الشراكات القوية وتعزيز الجهود القومية حيث تعمل الشركة على نقل المعرفة وتبادل الخبرات العالمية لخدمة وتحسين حياة المرضى".

وقع البروتوكول كلًا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثلًا عن الهيئة، والدكتور يسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر، كممثلًا عن الشركة.

شارك بالمؤتمر الطبى الأول للاستخدام الأمثل المضادات الحيوية ومكافحة العدوى، د. هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، د. شريف وديع، رئيس المجلس الاستشارى الطبى لهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة، وكلًا من د. أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، د. حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، د. عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، د. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، د.شريف كمال، كبير صيادلة مستشفى 57357 ومدير برامج الصيدلة الإكلينيكية، ومن القطاع الخاص د. أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، د. عبدالله شرف، المدير الإقليمى لمراكز ومستشفيات المغربى، إضافة إلى د. عبلة الألفى، عضو مجلس النواب الموقر، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى.