حياة كريمة.. أسر الشيخ زويد تتسلم مشروعات «تحسين سبل المعيشة»

جدة - نرمين السيد - سلّم محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الثلاثاء، مشروعات تحسين سبل المعيشة لعدد من الأسر المستفيدة فى مدينة الشيخ زويد ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمواطن ضمن "حياة كريمة ".





ووجه المحافظ - فى تصريح له اليوم - بضرورة تقديم مختلف الخدمات لأهالى القرى العائدة بالشيخ زويد بالتنسيق بين الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الجهات لحفر 60 بئرا للمياه بالقرى العائدة بالشيخ زويد، لافتا إلى أن برنامج مشروعات تحسين سبل المعيشة يهدف إلى تحويل الأسرة إلى أسرة منتجة بدلا من تلقيها المساعدات. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بفرع شمال سيناء، الدكتور مصطفى المالح، إن إجمالى المشروعات بلغت 80 مشروعا، بالإضافة إلى إسناد 50 مشروعا كمرحلة أولى، موضحا أن المرحلة الثانية بدأت بتسليم 4 مشروعات؛ وهى: مشروعا بقالة ومشروعا أغنام، لافتا إلى أن قيمة المشروع تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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