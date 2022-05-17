جامعة أسوان: الاحتفال بيوم التراث العالمى يعزز معانى الانتماء للوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن الاحتفال بيوم التراث العالمى الذى تنظمه كلية الآثار وبمشاركة ذوى الهمم المبدعين بالمجتمع الأسوانى، يهدف إلى تعزيز معانى الولاء والانتماء للوطن والاهتمام بتراثه العريق.





جاء ذلك خلال حضوره اليوم الثلاثاء، الاحتفال بأحياء يوم التراث العالمى، وذلك بحضور الدكتورة ثناء على أبو طالب عميد كلية الآثار ووكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة كلية الآثار بأسوان أن الاحتفال تضمن ورشة عمل لتنفيذ الفنون والحرف التراثية مثل الزجاج الملون، والجص، والبردى، والنسيج وحفر وتفريغ الخشب، وأعمال الأيقونات والحلى والمشغولات وغيرها من الفنون التراثية المتنوعة والتى قد نفذها طلاب الكلية من وذوى الهمم.

وأقيم - على هامش الاحتفال - معرض فنى للوحات الفنية المتنوعة ذات الخامات والأحجام والموضوعات الفنية المختلفة وخشب البرافان وغيرها، مع تقديم عزف قطع موسيقية وطنية متنوعة من تنفيذ طلاب تربية موسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، وعرض فيديوهات تراثية عن أسوان وبعض الفيديوهات للأغانى الوطنية بمناسبة اليوم العالمى للتراث.