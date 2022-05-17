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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698372/محمد-صبحي-يعلن-تقديمه-مسرحية-مؤجلة-منذ-20-عاما-تفاصيل

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي تقديمه مسرحية جديدة بعنوان “ملك سيام” والتي أجلت لمدة 20 عاما على التوالي، مؤكدا أن الحلم لا يموت ولابد أن يصبح حقيقة يوما ما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسرحية محمد صبحي الجديدة

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لي تهديد ووعيد ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض تقدم عام ٢٠٠٢ ".

وأضاف محمد صبحي: " أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمي وحلمك علي المسرح ( ملك سيام )".

أزمة محمد صبحي مع تركي آل شيخ

على الصعيد الآخر، أُثيرت أزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية آل الشيخ، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته «خيبتنا» في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع « تويتر»: والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

ومن ثم أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا بشأن التوتر في العلاقة بين الفنان المصري محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، بعد الأزمة الأخيرة حول عرض مسرحية محمد صبحي في الرياض.

مسرحية نجوم الضهر

وشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» بجانب عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، والمسرحية من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وإخراجه وبطولته بمشاركة الفنانين : سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وجيهان قمري وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة ، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.