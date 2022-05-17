انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.. الداخلية تلقي القبض على سايس يستغل أولاده للتسول بالإكراه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698368/بعد-تداول-فيديو-له-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-الداخلية-تلقي-القبض-على-سايس-يستغل-أولاده-للتسول-بالإكراه

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإستغلال بعض الأطفال فى أعمال التسول، والتعدي عليهم بالضرب لإكراهم على تلك الأعمال الغير مشروعة.

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وتتبعت الأجهزة الأمنية مصدر الفيديو للوصول إلى الجاني، و تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه شاب يبلغ من سايس – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته "ثلاثة أطفال"ويحمل أوراق ثبوتيه تفيد أنهم أولاده ، وبمواجهته أقر بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرهاً عنهم.

الداخلية تلقي القبض على سايس يستغل أولاده للتسول بالإكراه

وتنص المادة (7) من القانون 49 لسنة 1993م، من قانون العقوبات على معاقبة ، كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، أو كل من استخدم صغيرًا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .