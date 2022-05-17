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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698367/رغدة-لـ-الزعيم-في-يوم-ميلاده-يا-إمام-الفن-وبدر-السعادة

وجهت الفنانة رغدة رسالة تهنئة للفنان عادل إمام تزامنا مع عيد ميلاده الـ 28 الذي يحتفل به في منزله بجانب أسرته، موجه له كلمات من بيوت الشعر والثناء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة رغد للزعيم في يوم ميلاده

كتبت رغدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ولا أحد يشبهك في فتح شهية القلوب لضحكة صافية نفتقدها بشدة في أحلك أوقات ضيقنا يا إمام الفن وبدر السعادة على قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر كل سنة وأنت طيب".

وكان قد هنئه رجل الأعمال الشهير “نجيب ساويري” من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتب: ““كل سنة و "الزعيم " طيب و بصحة و بخير . بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم و أسعدتهم بأعمالك .. أشكرك و اتمنى لك كل السعادة و الصحة، “سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده و هون عليها و كان سبب في فرحها… شكرا صديقى العظيم”.

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82

ويحتفل الزعيم بعيد ميلاده الأن في منزله وسط أسرته، اذ اعتاد في الفترة الأخيرة على عدم الخروج من منزله بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي أخذ العديد من زملائه وأبناء جيله في الوسط الفني، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي.

ويشهد عيد ميلاد الزعيم هذا العام اختلافا ملحوظا في الأجواء الإحتفالية له بعيد ميلاده اذ سيكون وسط أهله من أبنائه وزوجات أبنائه وأحفاده فضلا عن وجود عدد من أصدقاءه الذين يهونون عليه مصاعب الحياة.

شائعات الوفاة تلاحق عادل إمام

من جانيه، لاحقت الفنان عادل إمام العديد من الشائعات تفيد بوفاته واحدة تلو الأخرى تكاد تكون كل شهر أو مرتين في الشهر، أتى ذلك بسبب غيابه الطويل عن الوسط الفني سواء بالظهور في الفاعليات المختلفة أو بعدم مشاركته في السباقات الرمضانية كعادته، وربما يكون بسبب لجوءه للمنزل بشكل دائم في الفترة الأخيرة.

وصرحت أسرته بأن هذا الغياب الطويل لـ عادل إمام الذي يحزن له الوسط الفني، بسبب تخوفه من فيروس كورونا وانتقال العدوى له والتي ممكن ان تؤدي إلى إرهاقة الشديد ومعاناة طويلة مع الفيروس بسبب قلة مناعته.