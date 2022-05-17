انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص.. اتحاد الكرة يفشل في تنفيذ أول طلبات إيهاب جلال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698365/خاص-اتحاد-الكرة-يفشل-في-تنفيذ-أول-طلبات-إيهاب-جلال

وجه المدرب الوطني إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول طلبًا للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بالتدخل من أجل تغيير ملعب مباراة الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي في ثاني جولات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك في التاسع من يونيو المقبل.

وكشف مصدر خاص باتحاد الكرة أن جلال اعترض على جودة الملعب المقرر له أن يستضيف المواجهة المرتقبة، كما طالب اتحاد الكرة رسميًا الشكوى لدى الاتحاد الإفريقي «كاف» من أجل تغيير الملعب.

وأوضح المصدر لـ دوت الخليج: استفسرنا كاتحاد للكرة من الكاف عن الملعب، وأكدوا لنا أن الملعب صالح تمامًا لاستضافة المباريات وخضع لمعاينة وفحص من قبل لجنة مختصة، ثم أبلغنا جلال برد الاتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة مصر وإثيوبيا المقرر لها ملعب الأخير، سيستضيفها ملعب استاد بينجو في ليلونجوى عاصمة مالاوي، بدًا من استاد أديس بابا في العاصمة الإثيوبية.

جلال يستبعد أبو جبل

وكشف مصدر خاص النقاب عن استقرار الجهاز الفني على استبعاد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد أبو جبل من معسكر الفريق المقبل. وأوضح المصدر لـ دوت الخليج أن الجهاز الفني للفراعنة قرر استدعاء كل من:- محمد الشناوي كحارس أول ومحمد صبحي كحارس ثاني ومحمود جاد صاحب الحظوظ الأكبر في التواجد كحارس ثالث في المعسكر المقبل .

وأشار المصدر إلى أنه لا تزال المناقشات مستمرة بين إيهاب جلال وعصام الحضري، حول إمكانية ضم حارس مرمى رابع، ليتواجد بشكل مؤقت.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل. يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه. وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد