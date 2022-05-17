ترتيب هدافي الدوري المصري2022

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - يتصدر أحمد سيد"زيزو" صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدف، بينما يحتل اللاعبمامادو نياس لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف

جون إيبوكا لاعب إنبي 9 أهداف

كريستوفر مابولولو لاعب الاتحاد 9 أهداف

مروان حمدي لاعب سموحة 9 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي7 أهداف

خالد قمرلاعب الجونة6 أهداف

مامادو نياس لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.