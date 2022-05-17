محلية النواب تناقش طلب النائب حاتم عبدالعزيز بشأن عدم وجود كشافات لإنارة الطرق بمركزي أبو كبير وههيا بالشرقية..غدا

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698363/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-حاتم-عبدالعزيز-بشأن-عدم-وجود-كشافات-لإنارة-الطرق-بمركزي-أبو-كبير-وههيا-بالشرقيةغدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن:

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«محلية النواب» تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن عدم وجود أعمدة إنارة وكشافات لإنارة الطرق بمركزي أبو كبير وههيا..غدا

الأول والثاني والثالث: عدم وجود أعمدة إنارة وكشافات لإنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير وههيا الأمر الذى تسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلاً عن ضرورة إنارة طريق السبكي – الحكيمة بحوالي 750متر تقريباً.

الرابع: إعادة تأهيل ورصف طريق المسلمية مروراً (بأبو رفاعي – كفر حمودة – العواسجة – كفر عجيبة) نظراً لتهالك الطريق نتيجة القيام بأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فضلاً عن إنارة الطريق.

حماية الملكية الفكرية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، هما :

1) مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قانون مقدم من النائبة عبله الألفي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة.

كما شهد تالجلسة العامة، عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.