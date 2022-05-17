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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698360/الفنانة-الهندية-ديبيكا-بادكون-أبرز-الحضور-في-مهرجان-كان-السينمائي-الدولي-صور

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك لالتقاط الصور الرسمية عقب وصول نجوم الفن قبل ساعات قليلة من افتتاح النسخة الـ 75 وكان على رأسهم الفنانة الهندية ديبيكا بادكون والمخرج الإيراني أصغر فرهادي.

دوت الخليج يرصد لكم اجتماع نجوم الفن وعلى رأسهم ديبيكا بادكون لأخذ الصورة الرسمية لمهرجان كان

ديبيكا بادكون في مهرجان كان

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وكن قد استعد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم للهرجان من خلال سفرهم لمقر المهرجان للاحتفال بأكبر حدث فني وسينمائي عالمي، والذي كان من بينهم الفنان حسين فهمي باعتباره رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدوليـ فضلا عن والمخرج أمير رمسيس.

أفلام مهرجان كان

جدير بالذكر أنه، ستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية.