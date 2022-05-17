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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698359/خطة-النواب-تناقش-غدا-موازنة-وزارة-الصحة-وخطتها-الاستثمارية-للعام-المالي-22-23

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتمعا غدا الأربعاء، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2022-2023 وموازنة الربرامج والأداء الخاصة بالوزراة والجهات التابعة عن ذات السنة.

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كما تعقد اللجنة، اجتماع آخر، لاستعراض الموازنة العامة للدولة و الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي2022/2023.

خطة النواب بمناقشات الحساب الختامى:رصدنا ديون مستحقة للحكومة متأخرة ولابد من حلول جذرية

وكان قد أكد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.

وأشار الفقي، خلال مناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 . إلى أنه في هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: توصي اللجنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها.

وقال الفقي: وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي".