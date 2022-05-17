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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698355/بصورة-من-صندوق-الذكريات-فيفي-عبده-لـ-عادل-إمام-ممتعنا-بأعماله-الجميلة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة فيفي عبده لـ عادل إمام

نشرت فيفي عبده صورة تجمعها بالزعيم منذ أن كانوا في عمر الشباب، وعلقت الفنانة عليها، قائلة: “كل سنة و الزعيم عادل امام بخير و ربنا يديله الصحة و يطول في عمره و يفضل منور و ممتعنا باعماله الجميلة”.

نجوم الفن يهنئون عادل إمام

هذا وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة عادل إمام بعيد ميلاده، كان من بينهم المخرج عمرو عرفة الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستعينا بأحد جمله الشهيرة: “مشكلتنا ان محدش بيسمع عشان يفهم كله بيسمع عشان يرد . كل سنة و انت طيب يا زعيم ⁧‫#عادل_امام‬⁩ ” ، بينما نشر كريم عبد العزيز صورة للفنان عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام، أيقونة الفن المصري والعربي، آطال الله في عمره، وأمده بالصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ”.

فيفي عبده في رمضان 2022

جدير بالذكر انه شاركت الراقصة فيفي عبده في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، وعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، وشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.