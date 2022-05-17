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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698349/إليسا-وسعد-لمجرد-يحتفلان-بوصول-أغنيتهما-من-أول-دقيقة-50-مليون-مشاهدة

تواصل أغنية “من أول دقيقة” لثنائي الرائع المطربة إليسا والفنان سعد لمجرد تحقيق نجاحات باهرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها تخطت حتى الأن 50 مليون مشاهدة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات أغينة من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد

احتفل كل من المطربة إليسا وسعد المجرد بهذا النجاح من خلال حسابتهم الرسمية عبر موقع التديونات القصيرة تويتر، فكتبت إليسا: “ شكرا ل 50 مليون، بحبكم ”، في حين كتب سعد لمجرد: "تبارك الله، 50 مليون في 12 يوم، شكرا لكل المعجبين، الله يحميكم".

وتعد أغنية من أول دقيقة ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.