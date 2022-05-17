بسام راضى لروما.. تعرف على ملامح الحركة الدبلوماسية للعام الحالي 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:26 مساءً - كشفت مصادر مطلعة، إن الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء وقناصل مصر في الخارج ستصدر خلال ساعات.

وأكدت المصادر، أن الحركة الدبلوماسية شملت تعيين السفير بسام راضي سفيرا لمصر لدى روما، السفير أحمد حافظ سفيرا لمصر لدى كندا، السفير عمر عامر سفيرا لمصر لدى أثينا، السفير محمد ثروت سفيرا لمصر لدى إيرلندا، السفير محمود عفيفي سفيرا لمصر لدى جمهورية التشيك، السفير هاني صلاح سفيرا لمصر لدى الخرطوم، السفير وائل عطية سفيرا لمصر لدى كينيا، السفيرة سريناد جميل سفيرا لمصر لدى أرمينيا، السفير عاصم حنفي سفيرا لمصر لدى بكين، السفير شريف عيسي سفيرا لمصر لدى أبو ظبي، السفيرة سها الجندي سفيرا لمصر لدى سلوفاكيا.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة الدبلوماسية شملت تعيين السفير أيمن عبد العزيز سفيرا لمصر لدى كرواتيا، السفير كريم أمين سفيرا لمصر لدى فنزويلا، السفيرة سلوى موافي سفيرا لمصر لدى زيمبابوي، السفير خالد عارف سفيرا لمصر لدى السنغال وسفير غير مقيم لدى جامبيا وجمهورية الرأس الأخضر، السفير شريف رفعت سفيرا لمصر لدى سيراليون، السفير تامر ممدوح سفيرا لممصر لدى الإكوادور، السفيرة رباب عبد الهادى سفيرا لمصر لدى مدغشقر.

وشملت الحركة تعيين السفير أمين حسان قنصل مصر لدى مونتريال، السفير محمد أبو الخير قنصل مصر لدى لندن، السفير محمد توفيق قنصل مصر لدى باريس، السفير محمد خليل قنصل مصر لدى سيدني، السفير باهر الشويخ قنصل مصر لدى هونج كونج.

وكشفت المصادر عن أنه تم التمديد لمدة عام للسفير أحمد فاروق السفير المصري لدى الرياض، السفير خالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب.