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وزير القوي العاملة يطمئن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:25 مساءً - بدأ اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، من المقرر أن يتم التظلم من النتائج من أصحاب الشأن، حيث سيتم البت في التظلم غدا الأربعاء ، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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