سفيرنا بألمانيا: فرع الجامعة الألمانية ببرلين هرم مصرى فى قلب العاصمة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير المصرى فى برلين - خلال لقاء مفتوح عقد بفرع الجامعة الألمانية ببرلين، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أشرف منصور، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس فرع الجامعة ببرلين و20 عاما على إنشاء الجامعة بالقاهرة - إن العلاقات المصرية الألمانية ما زالت بنفس قوة الدفع عقب أزمة فيروس كورونا، وأن الألمان قدموا لمصر خلال الفترة الماضية نحو 7 ملايين مصل لمكافحة كوفيد 19، وأن ظروف الوباء العالمى كانت بمثابة فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ونوه إلى أن وجود فرع الجامعة الألمانية ببرلين أمر جدير بالاحترام والإعجاب، وأن أهمية ما يقوم به الطلاب يمتد إلى التعاون الحقيقى بين شعبى البلدين وسيكون أثره كبيرا وإيجابيا فى المستقبل، وأن التحدى الأكبر والاستفادة الحقيقية هو عندما يعودن إلى مصر ويمدون جسور التعاون مع الجانب الألمانى فى مختلف الأمور، وأن هؤلاء الشباب أفضل ما يمكن تقديمه لمصر.

وأشار إلى أن "اللافتة الخاصة التى تحمل اسم الجامعة الألمانية (GUC) فى قلب العاصمة الألمانية برلين أمر شديد التميز ونفتخر بكونها فرعا للجامعة الألمانية فى مصر وسط العاصمة"، موضحا أن كل طالب فى الجامعة الألمانية هو سفير لمصر وأن هؤلاء الطلاب هم أفضل من يمثلها، ويقع على الجميع المسئولية للاستفادة من فرصة التعليم فى ألمانيا.

وتابع قائلا: "إن الجامعة الألمانية ببرلين صرح كبير ومؤسسة ضخمة يبذل فيها مجهودات كبيرة"، لافتا إلى أن السفارة المصرية تعمل دائما على راحة الطلاب وجميع المصريين، وقال: "نعمل دائما على راحتكم وتواصلوا معنا نحن هنا لخدمتكم.. وأنتم كطلاب نور مصر وأنتم أفضل من فى مصر".

وأضاف السفير خالد جلال أن الطلاب المصريين فى الجامعة الألمانية ببرلين يكتسبون الخبرات ويستفيدون مما تقدمه الجامعة الألمانية، مطالبا الطلاب بالتواصل مع السفارة المصرية وحضور فعالياتها المختلفة، حيث قدم لهم الدعوة للحضور والمشاركة والتنظيم فى ندوة عن الآثار المصرية يقدمها الدكتور زاهى حواس الخبير الأثرى الكبير، تقام بمقر السفارة المصرية خلال شهر يوليو المقبل، ويحضرها نحو ألف شخص من الألمان والمصريين.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة التحية لفريق عمل الجامعة الألمانية فى برلين خلال فترة عملهم السنوات الماضية فى ظل الأجواء الخاصة بفيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات، موجها الشكر لكافة السفارات التى فتحت أبوابها من أجل مساعدة الطلاب الدارسين بمقر الجامعة الألمانية ببرلين.

وتابع قائلا: "أن الجامعة الألمانية تعد أكبر جامعة فى العالم تمنح شهادات أجنبية للتعليم العابر للحدود وأنه لا توجد أى جامعة ألمانية خارج الحدود الألمانية تمنح درجة الماجستير والدكتوراه سواها".

وأشاد منصور بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من إنجازات حققتها الجامعة ويشهد لها كافة المؤسسات الألمانية والدولية، وهو ما ظهر بوضوح فى تميز خريجى الجامعة فى مختلف المجالات وتواجدهم فى مختلف أسواق العمل.

وفى نهاية اللقاء، ناقش طلاب الجامعة الألمانية ببرلين السفير المصرى ورئيس مجلس الأمناء، وطرحوا عددًا من الأسئلة التى تم الرد عليها، والتطرق لمواصلة كافة الأنشطة كما كانت قبل تداعيات فيروس كورونا التى اجتاحت العالم.

وتشارك الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة فى مؤتمر "التعليم العالى العابر للحدود" فى العاصمة الألمانية برلين خلال يومى 17 و18 مايو الجارى بمناسبة احتفالها بمرور 20 عاما على إنشاء أولى الجامعات العابرة للحدود، تحت رعاية الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، ووزارة التعليم العالى الألمانية الفيدرالية BMBF.