ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة الإنجليزية لأولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، غداً الأربعاء، حيث يؤدى طلاب الفترة الصباحية الامتحان بدءاً من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة و15 دقيقة، أما طلاب الفترة المسائية، فيؤدون الامتحان بدءًا من الثانية عشرة و15 دقيقة ظهراً، وحتى الثالثة والنصف عصراً، ويُعقد الامتحان فى المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية فقط.

ويمكن للطلاب مشاهدة فيديو مراجعة ليلة الامتحان لمدة ساعة، من خلال الرابط التالى: .

وبشكل يومى، تنشر منصة البث المباشر التابعة للوزارة، مراجعة ليلة الامتحان فى مختلف المواد للصفين الأول والثانى الثانوى.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وانطلقت امتحانات نهاية العام 2021/2022، للصف الأول الثانوى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الماضى، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، أما امتحانات الصف الثانى فبدأت يوم الخميس الموافق 12 مايو الماضى، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.