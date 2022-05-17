القصير: بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.





وقال القصير - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل، والتى يتحملها المشترى، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح.

وأضاف أنه فى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو الـ 6 آلاف جنيه، ومؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.

من جهته، وجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة البدء فورا فى تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول اعتبارا من الموسم الحالى، ‏نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية.

وأوضح - خلال اجتماعه مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أن الجمعيات الزراعية ستبدأ بتلقى الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.

يشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات الأعلاف، يحضور رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التى حققتها خلال السنوات الماضية حيث أصبح لدينا اكتفاء ذاتيا منها.

وتسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية فى ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا وما ترتب عليها من تقلبات فى أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسى للأعلاف، كما تسعى الدولة لتحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجى الدواجن.