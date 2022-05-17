أزمة قلبية.. وفاة مراقب داخل لجنة امتحان فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن المعلم المتوفى يُدعى وحيد رمضان حامد، 53 عاماً، ويعمل مراقب أول لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الجعافرة الإعدادية بمركز ساقلتة شرق المحافظة، وسقط فجأة بين الطلاب أثناء الامتحان، الأمر الذى أصابهم بحالة من الخوف والفزع داخل اللجنة.

ونعى الدكتور عربى أو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج، المعلم المتوفى.

وذكرت المديرية أن المعلم المذكور كان يعمل وكيلاً لمدرسة ميريت آمون بإدارة أخميم التعليمية، ومنتدب للقيام بالعمل كمراقب أول بلجنة الجعافرة الإعدادية.