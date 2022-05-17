مدبولى: تكثيف التواجد فى المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية، سواء فى رئاسة مجلس الوزراء أو مختلف الوزارات، مشيرا إلى أنه يتم بصفة دورية متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالحى الحكومى، إضافة إلى متابعة موقف أعمال البنية الأساسية، والأحياء السكنية، والمبانى السكنية والخدمية، وغيرها من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات الحى الحكومى والتوقيتات المستهدفة للانتهاء منها، وتشمل مناطق الوزارات والبنوك، والحى الحكومى، إضافة إلى منطقة المال والأعمال، وكذا أعمال المرافق لهذه المناطق، كما شهد الاجتماع التطرق إلى المعوقات والتحديات التى تواجه عملية التنفيذ، ومقترحات التغلب عليها.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، أيضًا عرض موقف تنفيذ المرافق الرئيسية والمحاور، بما تتضمنه من مصادر المياه ( الحالية والدائمة)، إضافة إلى المنظومة الرئيسية للصرف الصحى وموقف تنفيذ الشبكات على المحاور والحى الحكومى ومنطقة البنوك والأحياء السكنية، وتم التأكيد أنه يتم متابعة أى مشكلة طارئة فى هذا الصدد نتيجة أعمال الإنشاء، حيث يتم التغلب عليها على الفور، فضلا عن موقف تنفيذ منظومة الرى؛ حيث تم التنويه إلى أنه تم تنفيذ شبكة الرى الرئيسية على المحاور وللحى الحكومى ومنطقة البنوك والأحياء.

إلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى موقف المرافق بالمحاور الرئيسية، والتى تشمل محاور: التسعين الشمالى والجنوبى، ومحمد بن زايد الجنوبى والشمالى، حيث تمت الإشارة فى هذا الإطار إلى تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة، وجار الانتهاء منها.

كما تم استعراض موقف أعمال تنفيذ الطرق والمحاور، كما تناول الاجتماع الموقف الحالى لأعمال تطوير المداخل والطرق الرئيسية للعاصمة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بما تتضمنه من مشروعات وتشمل مشروع تطوير تقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق السويس، وتقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق السويس، وتقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق القطامية - العين السخنة، وتقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق القطامية - العين السخنة.

وشهد الاجتماع أيضا التنويه إلى معدلات تنفيذ المشروعات الأخرى، والتى تتمثل فى الحديقة المركزية، ومنطقة الأعمال المركزية، وساحة الشعب، وحديقة الشعب، ومسجد مصر، ومستشفى العاصمة، ومدينة المعرفة، إضافة إلى بوابة العاصمة، ومحطة الحافلات وسنترال 2 NN، إضافة إلى آخر مستجدات أعمال البنية المعلوماتية والتطبيقات والرقمنة داخل المبانى الحكومية، ومنظومة الطاقة الشمسية، وبوابات التحكم فى الدخول.