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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698348/أعلى-فوائد-من-بنك-القاهرة-على-شهادات-الادخار-أعرف-تفاصيلها

ينشر دوت الخليج فوائد من بنك القاهرة على شهادات الادخار ودورية الصرف سواء عائد شهري أو ربع سنوي، وسط بحث عملاء بنك القاهرة من مختلف المحافظات عن نسبة الفوائد قبل اجتماع البنك المركزي المقرر في يوم الخميس 19 مايو 2022 لرفع الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري.

فوائد من بنك القاهرة على شهادات الادخار إليكم تفاصيل فوائد بنك القاهرة على شهادة الادخار الثلاثية لكونها أعلي عائد تتمثل في الآتي: الفائدة 10.25% سنويًا على دورية صرف العائد الشهرية

الفائدة 10.5% سنويًا على دورية صرف العائد ربع السنوية. الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة - تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا. - تبدأ من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

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