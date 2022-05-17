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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698346/دينية-النواب-تناقش-موازنات-الأوقاف-وهيئة-الأراضىومطالبات-بزيادة-المخصصات

ناقشت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب في اجتماها اليوم مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص ديوان عام وزارة الاوقاف والمدريات التابعة لها ويبلغ اجمالي ما تم تخصيصة للموازنة العامة للوزارة والمديريات التابعة لها 15 مليار و855 مليون جنية

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وطالب الدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة بزيادة البند المخصص للزي الخاص بالائمة ورجال الدعوة بالوزارة وقال ابوهاشم ان الامام لابد ان يكون ذا مظهر حسن وجيد وله جلاله وهيبتة ودعم ابو هاشم مطلب وزارة الاوقاف بزيادة هذا البند خاصة وان الوزارة وممثليها اكدوا علي انه يتم صرف الزي الاوهري لرجال الدين بواقع 3 مرات سنويا لكل امام وخطيب

وطالبت الوزارة بزيادة هذا البند من 12 مليون جنية الي 50 مليون جنية كما طالبت الوزارة بزيادة المخصصات المالية لبند فرش المساجد من 171 مليون جنية الي 200 مليون جنية واكد ممثل الوزارة في الاجتماع علي ان الزيادة التي نطلب بها لهذا البند تعود بالاساس لارتفاع اسعار الخامات الخاصة بتصنيع فرش المساجد

كما ناقشت اللجنة في اجتماع ثاني لها اليوم مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص المجلس الاعلي للشئون الاسلامية والذي يبلغ اجمالي ما تم تخصيصة لموازنتة العامة مبلغ 30 مليون و400 الف جنية

دينية النواب تناقش موازنات الأوقاف وهيئة الأراضى..ومطالبات بزيادة المخصصات

وطالب الدكتور محمد ابوهاشم بزيادة المخصصات المالية لبند اصدار الكتب والمجلات والنشرات نظرا لارتفاع اسعار الورق والاحبار وغير ذلك وقال بصفتي عضوا بالمجلس وشاهد عيان ان هذا البند لايكفي للغرض الخاص به وكان ممثل المجلس قد طالب في الاجتماع بزيادة المخصصات لهذا البند بمبلغ 600 الف جنية ليكون اجمالي المخصص له 2 مليون و500 الف جنية

و طالب ممثل المجلس بزيادة البند الخاص بالتجهيزات ليكون 500 الف بدلا من 100 الف وذلك لشراء اجهزة حاسب الي وامور اخري كما طالب بزيادة بند وسائل الانتقال بمبلغ 3 مليون جنية من اجل شراء عدد 2 اتوبيس بالاضافة لشراء باص لنقل الائمة والواعظات والوافدين ومن ناحية اخري طالب ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع بضرورة استغلال 50الف و400 متر مربع ارض فضاء ملك المجلس الاعلي بمدينة الاسكندرية بمعسكر ابوبكر الصديق واستثمارها

كما ناقشت اللجنة في اجتماع ثالث مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص هيئة الاوقاف المصرية والذي يبلغ اجمالي المخصص لها بالموازنة العامة المقترحة مبلغ مليار و919 مليون جنية وطالب المهندس علاء عبدالعزيز بزيادة البند المخصص للاجور بمبلغ 25 مليون وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياة بمبلغ 250الف جنية وكذلك زيادة ابند المخصص للادوات الكتابية بمبلغ 300 الف جنية وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 الف جنية ومن جانبها وعدت الحكومة بالرد على اللجنة في مطالبها

وطالب المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف خلال اجتماع اللجنة بزيادة البند المخصص للاجور بمبلغ 25 مليون وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياة بمبلغ 250الف جنية وكذلك زيادة ابند المخصص للادوات الكتابية بمبلغ 300 الف جنية وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 الف جنية. ومن جانبها وعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالرد على اللجنة في مطالبها.