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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698344/فوائد-بنك-سايب- saib-على-شهادة-الادخار-الأعلي-قبل-اجتماع-المركزي

ينشر دوت الخليج فوائد بنك سايب saib على شهادة الادخار الأعلي قبل اجتماع البنك المركزي المقرر انعقادده الخميس المقبل، ويهتم عملاء بنك سايب saib بمتابعة أسعار الفوائد على شهادة الادخار الأعلي ترقبًا لزيادتها.

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