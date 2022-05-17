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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698343/تعيين-أحمد-الجمل-مستشارا-إعلاميا-لمؤسسة-صحافة-الذكاء-الاصطناعي-AIJRF

أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ” AIJRF”، المؤسسة العلمية الرائدة عالميًا في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة و الخامسة، ومقرها دولة الإمارات، عن تعيين الإعلامي المصري أحمد الجمل مستشارا إعلاميا للمؤسسة، لدعم جهود التواصل مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحكومية في المنطقة العربية.

وقال الدكتور محمد عبد الظاهر، مدير عام مؤسسة AIJRF : ” سعدون بانضمام الإعلامي أحمد الجمل، لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، لما لديه من خبرات إعلامية مميزة، وقدرة على التواصل مع الشباب العربي، مما يساهم في نشر رسالة المؤسسة التي تهدف إلى دعم ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات الشباب العربي بما يتوافق مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل.”

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ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد الجمل: ” شرفت بانضمام لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي AIJRF، المؤسسة الرائدة عالميا في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي، وصناعة أدوات وحلول جديدة للذكاء الاصطناعي تساهم في صناعة المحتوى الإعلامي، وتطوير عمل وسائل الإعلام، وبخاصة ما تقدمه المؤسسة من تطوير مهارات الإعلاميين والصحفيين على مستوى المنطقة العربية علميا وعمليا.”

وأشار الجمل: ” العالم كله الآن متوجه إلى صناعة إعلام أكثر ذكاء، يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما تقوم به مؤسسة AIJRF منذ 4 سنوات، ومن خلال مشروعاتها الإعلامية المميزة مثل : المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ” AIJWF”، والمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ” AIJGI “، والمجلة العلمية الأولى لصحافة الذكاء الاصطناعي بنسختيها العربية والإنجليزية، والعديد من المشروعات والمبادرات الرائدة حول العالم.”

من هو أحمد الجمل

أحمد الجمل إعلامي ورائد أعمال مصري، عمل منتجًا للأخبار في عدد من القنوات المصرية، ثم التحق بالعمل في قناة “روسيا اليوم” في مقرها بموسكو كمقدم لبرامجها على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة لتواجده كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتابعه 2.5 مليون متابع يقدم من خلالها فيديوهات عن ريادة الأعمال والتحفيز والسفر وقصص النجاح، وأصبحت حساباته بوسائل التواصل الاجتماعى مرجع للعديد من الشباب بحثأ عن فرص التدريب بأكبر الشركات و العمل أو لاكتساب طاقة ايجابية وتحفيزية لمشوار حياتهم

يحاضر أيضا الجمل في عددٍ من الجامعات المصرية عن الإعلام الرقمي‎