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بحضور ممثل الأغلبية أشرف رشاد الشريف

03:23 م - الثلاثاء 17 مايو 2022

فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ..وبالتعاون مع حزب حماة الوطنتم اليوم تنفيذ مباردة هدية الرئيس لعدد 50 سيارة أجرة تعمل بشمال سيناء قديمة الصنع لإستبدالها بسيارات جديدة 2022 تعمل على الغاز دعماً لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي.

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جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس حزب مستقبل ممثل الأغلبية بمجلس النواب، وطن واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء احمد العطيفي نائب رئيس حزب حماة الوطن والنائب سالم العكش أمين حزب مستقبل وطن بشمال سيناء والنائب فايز ابو حرب والنائب رحمي بكير والنائب عزيز مطر والمهندس هيثم رحمي أمين حزب حماة الوطن بشمال سيناء ويسري جاسر امين تنظيم المحافظة ولفيف من قيادات الحزب وأصحاب السيارات التي انطبقت عليهم شروط المبادرة.

نموذج للدور المجتمعى الفريد..مستقبل وطن يستبدل 50 سيارة لأهالى سيناء ضمن مبادرة هدية الرئيس بالتعاون مع حماة الوطن «صور»

وتضمنت الفعالية تسجيل 50 مواطن من أهل سيناء لاستبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على متاعب الحياة بدون أي مقابل مكافأة لهذة الفئة الغالية، حيث وتم عمل الأجراءات النهائية لعقود التمليك ومن جانبهم تقدم اصحاب السيارات بخالص الشكر للسيد رئيس الجمهورية وجميع الداعمين والمساهمين في هذه المبادرة .

رئيس

نموذج للدور المجتمعى الفريد..مستقبل وطن يستبدل 50 سيارة لأهالى سيناء ضمن مبادرة هدية الرئيس بالتعاون مع حماة الوطن «صور»