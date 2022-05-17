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نموذج للدور المجتمعى الفريد..مستقبل وطن يستبدل 50 سيارة لأهالى سيناء ضمن مبادرة هدية الرئيس بالتعاون مع حماة الوطن «صور»

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - أخبار البرلمان

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/698342/نموذج-للدور-المجتمعى-الفريدمستقبل-وطن-يستبدل-50-سيارة-لأهالى-سيناء-ضمن-مبادرة-هدية-الرئيس-بالتعاون-مع-حماة-الوطن-صور

بحضور ممثل الأغلبية أشرف رشاد الشريف

03:23 م - الثلاثاء 17 مايو 2022

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فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ..وبالتعاون مع حزب حماة الوطنتم اليوم تنفيذ مباردة هدية الرئيس لعدد 50 سيارة أجرة تعمل بشمال سيناء قديمة الصنع  لإستبدالها بسيارات جديدة 2022 تعمل على الغاز دعماً لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي.

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جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس حزب مستقبل ممثل الأغلبية بمجلس النواب، وطن واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  واللواء احمد العطيفي نائب رئيس حزب حماة الوطن والنائب سالم العكش أمين حزب مستقبل وطن بشمال سيناء والنائب فايز ابو حرب والنائب رحمي بكير والنائب عزيز مطر والمهندس هيثم رحمي أمين حزب حماة الوطن بشمال سيناء ويسري جاسر امين تنظيم المحافظة ولفيف من قيادات الحزب وأصحاب السيارات التي انطبقت عليهم شروط المبادرة.

نموذج للدور المجتمعى الفريد..مستقبل وطن يستبدل 50 سيارة لأهالى سيناء ضمن مبادرة هدية الرئيس بالتعاون مع حماة الوطن «صور»

وتضمنت الفعالية تسجيل 50 مواطن من أهل سيناء لاستبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على متاعب الحياة بدون أي مقابل مكافأة لهذة الفئة الغالية، حيث  وتم عمل الأجراءات النهائية لعقود التمليك ومن جانبهم تقدم اصحاب السيارات بخالص الشكر للسيد رئيس الجمهورية وجميع الداعمين والمساهمين في هذه المبادرة .

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رئيس 

 

نموذج للدور المجتمعى الفريد..مستقبل وطن يستبدل 50 سيارة لأهالى سيناء ضمن مبادرة هدية الرئيس بالتعاون مع حماة الوطن «صور»

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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