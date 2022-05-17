انت الان تتابع تفاصيل خبر حار نهارًا.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698338/حار-نهارا-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-غدا-الأربعاء

يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

دوت الخليج

حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التوقعات الجوية غدًا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، يصاحبها نشاط للرياح وجو غائم جزئيًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تتكون الشبورة مع طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 32 19

- الأسكندرية 28 17

- طنطا 30 18

- دمنهور 30 17

- مرسى مطروح 27 18

- السلوم 31 18

- سيوة 33 19

- بور سعيد 26 18

- الزقازيق 33 19

- الإسماعيلية 32 18

- السويس 31 18

- رفح 27 16

- نوبيع 33 20

- كاترين 27 15

- شرم الشيخ 34 24

- الغردقة 35 24

- الفيوم 34 19

- المنيا 35 21

- أسيوط 36 21

- الأقصر 39 23

- أسوان 41 24

- الوادي الجديد 37 25

- حلايب 31 22

- شلاتين 35 24