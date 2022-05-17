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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698336/أيقونة-الفن-وأطول-متربع-على-عرش-الإيرادات-نجوم-الفن-يهنئون-الزعيم-بعيد-ميلاده

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة زعيم عادل إمام بيوم ميلاده الـ 82 الذي حل اليوم الثلاثاء، موجهين له رسائل مؤثرة اذ أنه يعد أيقونة من أيقونات الفن في مصر والوطن العربي، وفي ذلك الإطار إليكم أبرز الرسائل التي وجهت للزعيم.

عمرو عرفة

هنأ المخرج عمرو عرفة الزعيم بعيد ميلاده فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستعينا بأحد جمله الشهيرة: “مشكلتنا ان محدش بيسمع عشان يفهم كله بيسمع عشان يرد . كل سنة و انت طيب يا زعيم ⁧‫#عادل_امام‬⁩ ” .

عمرو سلامة: “أشهر ممثل وأطولهم زمنا في التربع على صدارة الإيرادات”

,كتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل اللاجتماعي “فيسبوك”: “"أستاذ عادل إمام ربما أشهر ممثل مصري على الإطلاق وأطولهم زمنا في التربع على صدارة الإيراد والأجر، وأكثرهم قوة في التأثير، لكن مع كل ده مازالت معجزة عادل إمام الفنية والعملية لم تأخذ حقها ولم تفسر".

وتابع متحدثا عن مشواره الفني: “"أعتقد أن دراسة مشواره عن قرب وتحليلها ماحصلش بالشكل الكافي، ظاهرة الاستمرارية والتنوع والذكاء في التعامل مع المهنة والإعلام والشهرة وإدارة النجاح لسة ظاهرة مشفرة، وحتى مع كل الكلام عنها مش مفهومة، لو فهمناها كويس هتفيد أجيال كثير مش بس ممثلين أو فنانين لكن برضه في أي مجال ثانيK لو كنا في بلد ثاني كان تحليل مشواره اتدرس في الجامعات وكان زمانه كاتب كتاب عن سيرته الذاتية وأصبح من أهم الكتب".

كريم عبد العزيز : أيقونة الفن المصري والعربي

نشر كريم عبد العزيز صورة للفنان عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام، أيقونة الفن المصري والعربي، آطال الله في عمره، وأمده بالصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ”.

إلهام شاهين: “ربنا ميحرمنيش منك يافنان يا عظيم”

وجهت إلهام شاهين رسالة خاصة للزعيم من خلال موقع دوت الخليج، فقالت: “كل سنة والزعيم عادل امام الفنان العظيم و الانسان الرائع طيب وبخير وبقولك بحبك من كل قلبي وعمري ما هنسى فضلك أبدا وانك أول الناس اللي قدموني كبطولة في فيلم الهلفوت، وكانت اول جايزة في حياتي فانت ليك يد في نجومية إلهام شاهين”.

واختتمت حديثها: “ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك ابدا وكل سنة وانت في احسن صحة وفي أكبر نجاح بحبك يازعيم بحبك ياعدولة أوي أوي”.

عصام السقا: كل سنة وانت طيب يا زعيم

وكان الفنان عصام السقا ضمن المشاركين في تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل سنة وانت طيب يا زعيم.

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 82

ويحتفل الزعيم بعيد ميلاده الأن في منزله وسط أسرته، اذ اعتاد في الفترة الأخيرة على عدم الخروج من منزله بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي أخذ العديد من زملائه وأبناء جيله في الوسط الفني، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي.