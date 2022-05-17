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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698333/النائب-عاطف-كعربان- تسييل-أصول-الدولة-بـ-40-مليار- للشراكة-مع-القطاع-الخاص-تهدف-إلى توطين-الصناعة-المحلية-وجذب-المستثمرين

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، على أهمية الخطوات التى أعلنتها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات، لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات.

دوت الخليج

النائب عاطف كعربان: تسييل اصول الدولة ب 40 مليار للشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى توطين الصناعة المحلية وجذب المستثمرين

و قال كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تهدف إلى. توطين الصناعة المحلية ، في جلب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أهمية تنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من التجارية، للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين. و اضاف إن مصر وضعت خطوات ثابته وقوية حيال كافة التطورات التي يشهدها العام منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا حتي اندلاع الحرب الروسية الاوكرانيه وكل هذا يرجع لحكمة وقدرة القيادة السياسية علي تدارك الصعاب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية، وبتوجيهات سيادته استطاعت مصر ان تؤكد للعالم خططها الطموحة والفعالة للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية وقدرتها علي تخطي كافة الازمات.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مصر حققت العام الماضى أعلي معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، بما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح وفاعلية الإجراءات التي ستتخذها الدولة لعبور الأزمة الراهنة.

وشدد على ما أعلنه رئيس الوزراء عن البدء في تسييل أصول للدولة، ضمن حزمة الـ40 مليار دولار، كخطوة في منتهى القوة والجرأة، لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. منوها إلى ما قاله رئيس الوزراء، عن تخارج الدولة خلال سنوات من قطاعات عدة، منها قطاع البنوك والمصارف ومشروعات التعليم وقطاع الأصول العقارية ومشروعات تحلية المياه ومشروعات الاتصالات. معتبرًا أن مصر على الطريق الصحيح تمامًا للاقتصاد الحر.