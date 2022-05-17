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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698330/خالص-التعازي-شيرين-عبد-الوهاب-تنعي-رئيس-الإمارات

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب رئيس الإمارات خليفة بن زيد، الذي توفي يوم الجمعة الموافق 13 مايو وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم نعي شيرين عبد الوهاب لرئيس الإمارات الراحل

شيرين تنعي رئيس الإمارات

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر خاصية ستوري بحسابها على انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقه وشعبها الحبيب والوطن العربي في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتابعت: الله يرحمه ويدخله الجنة ويلهم شعبنا في الامارات الصبر والسلوان...”

ومن الجدير بالذكر، أن حرصت المطربة التونسية لطيفة على نعي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية في الساعات القليلة الماضية بشكل مفاجأ.

لطيفة تنعي رئيس الإمارات

وكتبت المطربة لطيفة عبر خسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 من شهر مايو.

هذا وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

لطيفة تطرح أغنية حلم

هذا وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنيتها الجديدة «الحلم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل، والتي جاءت كلماتها كالتالي:

اقبل الليل فحياة المساء شاحب الأضواء مسدول الضياء واستوى شبح على عرش الفضاء يعلن الدنيا.. بأن الليل جاء ومضى يوم وولى واتفضى عمر من الزمن وهفا قلبي وحنا ودعا روحي إلى الشجن على الأفق البعيد طائرًا ينساب من دنيا الخلود.